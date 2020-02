Jurgen (39) hield avondloopje tijdens storm en filmde zijn ervaring Koen Moreau

10 februari 2020

22u00 6 Lede De 39-jarige loper Jurgen Fritzz liet zich niet uit zijn lood slaan door de storm Ciara.

Zondagavond hield de man zijn avondloopje door Lede, Impe en Erondegem. Daarbij trotseert hij wat losgerukte takken en een omgewaaid verkeersbord. De man filmde op de koop toe zijn avontuur. Echt bosgebied lijkt hij daarbij niet te doorkruisen en uiteindelijk liep het avondloopje van de man ook goed af. Of de man een avonturier dan wel een waaghals is laten we in het midden.