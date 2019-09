Joris (41) fietst voor Broederlijk Delen dwars door Oeganda: “Hou van sportieve uitdaging en heb wellicht te maken met midlifecrisis” Koen Moreau

23 september 2019

14u43 3 Lede Wanneer de wekelijkse ritjes met de wielertoeristen van pakweg café Roste Mon onvoldoende uitdagend zijn, kan je ook kiezen voor een iets zwaardere tocht. Dat is waarom Joris De Winne uit Lede eind februari 2020 op de vlieger naar Oeganda stapt.

“Ik hou van sportieve uitdagingen, neem dolgraag foto’s, wil graag iets goed doen en heb wellicht wat te maken met een midlifecrisis”, motiveert De Winne zijn deelname aan ‘Dwars door Oeganda 2020’ van Broederlijk Delen. De uitdaging is nochtans niet min. Bij temperaturen die constant rond de dertig graden schommelen fietst Joris op acht dagen met een mountainbike een kleine 500 kilometer.

Ter plaatse wordt deels in groep en deels individueel gefietst. “We krijgen een gps, maar voor de passages door parken met wilde dieren rijden we samen met een ‘ranger’ voorop.” Onderweg worden ook enkele projecten van Broederlijk Delen bezocht. “Met financiële middelen van hier zetten de mensen van daar zelf projecten op. Dergelijk aanpak vind ik zinvol en wil ik graag steunen.”

Zo’n mountainbike bolt echt niet. Ik was al pompaf van het traject Oordegem-Lede. Joris De Winne

“Het wordt pittig. Ik rij wel geregeld met de koersfiets, maar een mountainbike is volledig nieuw. Bij een recente korte rit van Oordegem naar huis in Lede was ik al pompaf. Zo’n mountainbike bolt echt niet”, grapt Joris. De deelname moet dan ook helpen om iets vaker uit de luie zetel te komen. “Ik moet mezelf dwingen om iets te doen en met dergelijk doel kan ik moeilijk anders”, lacht hij.

Berggorilla’s spotten

De buitenlandse reis zelf schrikt hem niet af. “We zijn een internationaal gezin. Mijn vrouw, die ik Spanje leerde kennen, is Portugees. We woonden voor mijn werk bij ‘Jan De Nul Group’ enkele jaren in Dubai en in Brazilië. Dochter Zoë werd in Brazilië geboren en heeft ook die nationaliteit. Daarnaast zijn we zot van reizen.” Het gezin trekt er geregeld op uit. “En elke reis maak ik minstens 3.000 foto’s. Een fietstrip door een fotogeniek land als Oeganda is dus een mooie bonus.”

De reis kost Joris 2.500 euro. “En die betaal ik helemaal zelf.” Daarnaast vertrekt de fotograaf enkele dagen vroeger om berggorilla’s te spotten op de grens van Rwanda, Oeganda en Congo. “Als ik zo dichtbij ben, wil ik die kans niet laten liggen.” Om de projecten van Broederlijk Delen te steunen, zamelt hij nog geld in. “Dat is een voorwaarde voor deelname, maar ik geloof echt in de aanpak ter plaatse.” Joris en Broederlijk Delen steunen kan via https://www.broederlijkdelen.be/nl/dwars-door-oeganda-2020/joris-de-winne of door overschrijving op BE13 0000 1171 1839 met gestructureerde mededeling ‘+++300/7322/49365+++’. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.