Jonge skaters wachten al bijna een jaar op heropening ‘onveilig’ skatepark aan De Ommegang Koen Moreau

13 januari 2020

16u15 0 Lede De vijftienjarigen Robbe de Sloover, Yills De Coster en Quinten De Cnijf uit Lede wachten al sinds maart vorig jaar op de heropening van de skateramp aan sporthal De Ommegang in Lede. Die werd toen afgesloten nadat bij een controle bleek dat de infrastructuur niet voldeed aan de wettelijke vereisten.

De skatetoestellen waren eind 2015 in gebruik genomen, maar werden in maart 2019 afgesloten voor het publiek na een negatieve veiligheidscontrole. Het materiaal – kostprijs 7.000 euro - bleek niet verankerd, de verschillende platformen van de halfpipe en quarterpipe waren te klein en de balustrades ontbraken of voldeden niet aan de vereisten.

Maanden wachten

Ondanks de duidelijke opmerkingen raakte de noodzakelijke risicoanalyse door de gemeentelijke veiligheidsambtenaar pas twee maanden later, eind mei vorig jaar, klaar. Op de herstelwerken is het vandaag, tien maanden na de afsluiting, nog steeds wachten. Net werd wel gestart met het afbreken van onder meer de ramp.

Jongeren die zich bezorgd afvroegen wat er aan de hand was en of de skateramp definitief gedemonteerd, afgebroken en verwijderd werd, kregen wel een geruststellende boodschap van sportschepen Dirk Rasschaert (De Coöperatie). “Onze technische dienst gaat de houten constructie uitbreiden zodat de platformen bovenaan voldoende groot worden en voldoen aan de vereiste veiligheidsafmetingen. Daarvoor moet echter eerst een deel worden gedemonteerd.”

Belofte maakt schuld

Een klus waarop voorlopig nog geen einddatum wordt gekleefd waardoor niemand weet wanneer de infrastructuur eindelijk opnieuw beschikbaar zal zijn. Dat zorgt voor frustratie. “Het is eigenlijk niet gepast dat al maanden beloofd wordt dat het skatepark snel weer open zal gaan, maar dat het in realiteit blijft duren en aanslepen,” reageren skaters Robbe de Sloover, Yills De Coster en Quinten De Cnijf. Zij hopen dan ook dat de toestellen zo snel mogelijk volgens de verplichte veiligheidsnormen open gaan.