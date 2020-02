Jonge beloftevolle schermer Leandro (15) mag naar Belgisch Kampioenschap, Europees Kampioenschap en Wereld Kampioenschap Koen Moreau

18 februari 2020

05u53 0 Lede Eind deze week vertrekt de 15-jarige Leandro Loeman uit Oordegem samen met zijn ‘maître’ of schermmeester Laurent Gijs naar het Europees Kampioenschap Schermen in Porec Kroatië. Een ideale voorbereiding voor wereldkampioenschap in Salt Lake City begin april en het Belgisch Kampioenschap op 26 april in Libramont. “De volgorde is wat vreemd, maar ik werd vorig jaar bij de U14 Belgisch Kampioen”, verklaart Leandro

De bekendste schermer aller tijden was zonder twijfel Zorro. De Olympisch schermsport heeft daar echter weinig mee te maken. “Bij ons is het enkel de bedoeling de tegenstrever met onze degen te raken”, vertelt Leandro. Iets waar de jongeman aardig in bedreven is. Zelf wil hij het niet gezegd hebben, maar de term ‘natuurtalent’ lijkt hem wel op het lijf geschreven.

Nochtans was de ontdekking van de schermsport eerder een toevalstreffer. “In 2014 bezochten we met vrienden de kermis in Deurle bij Sint-Marrtens-Latem. Een nieuwe schermclub gaf daar initiaties en ik was meteen gebeten.” Wat volgde waren heel wat ritjes tussen Oordegem en Deurle. De voorbije twee jaar wisselde Leandro die club in voor De Confrérie in het Belfort van Gent. “Die club is met 407 jaar de oudste schermclub ter wereld en het decor waarin we duelleren is echt geweldig.”

Beenbewegingen

Wekelijks traint Leandro er gemiddeld vier keer per week. “In het weekend zijn er meestal nog wedstrijden en zondag gebruik ik om te fitnessen of een duurloop te doen.” De schermsport is dan ook niet zo eenvoudig als het er in eerste instantie uitziet. “Er komt enorm veel techniek bij kijken. Daarnaast zijn beenbewegingen en evenwicht essentieel.” De wedstrijden zijn tijdrovend, intensief en bestaan uit meerdere duels.

“Meestal wordt gestart in een poule met zes spelers. Je duelleert met elke speler tot iemand vijf ‘hits’ heeft.” Zo een hit wordt geregistreerd wanneer het puntje van de degen wordt ingedrukt. “Daarom is onze degen met een draad door onze mouw en achter onze rug verbonden met een computersysteem.” Een jury volgt de wedstrijd om bij twijfel te kunnen beslissen. Na die eerste wedstrijden volgen de ‘tableaus’.

Lot trekking

Daarbij wordt met onmiddellijke uitschakeling gestreden tot 15 punten of de hoogste score na drie keer drie minuten. “Bij een gelijke stand duurt de strijd een minuut langer. Door lot trekking wordt bepaald wie wint bij gelijkstand. Op die manier wordt een speler verplicht om aan te vallen.” Iets dart er voor zorgt dat schermen allesbehalve een rustige of statische sport is.

Doordat het aantal schermclubs in ons land beperkt is tot een x-tal clubs treedt Leandro heel vaak aan bij internationale tornooien. “Zo zijn er nogal wat in Frankrijk, maar de echte schermlanden zijn de Scandinavische en Oostbloklanden.” De tornooien en buitenlandse stages maken de sport er niet goedkoper op. “Het klopt dat de rekening oploopt. Zeker als je weet dat ik - als reserve bij eventuele breuken - vier degens heb van ongeveer 150 euro per stuk en dat je voor een pak met broek, ondervest en vest ongeveer 700 euro betaald.”

Sponsors

Naast de inschrijvings-, transport- en hotelkosten voor buitenlandse tornooien kost het lidmaatschap van de schermclub ook nog eens 700 euro per jaar. “Dat alles maakt dat ik stilaan uit moet beginnen kijken naar sponsors.” Niet geheel onterecht aangezien de prestaties van Leandro ook Sport Vlaanderen opvielen. Zij gaven de jongeman een topsporterstatuut. “Maar doordat de sportschool enkel een opleiding voor sabel heeft, volg ik nog steeds wetenschappen in het derde jaar van het Stella Matutinacollege van Lede. Een goede school die ook rekening houdt met mijn wedstrijdkalender”, besluit Leandro.