Jeugdwerking voetbalclub FC Smetlede in de bres voor Rode Neuzen KOEN MOREAU

02 september 2019

17u47 0 Lede Trainers, papa’s en mama’s van de jeugd van voetbalclub FC Smetlede organiseren op zaterdagavond 7 september een groot festival ten voordele van Rode Neuzen.

Het idee ontstond heel spontaan toen Jurgen De Pauw op een feestje een formidabel goeie muziekgroep aan het werk zag. “Ik was meteen verkocht en dacht meteen aan geweldig programma: Rood Wit voor Rode Neuzen”, vertelt die. Om diverse redenen werd uiteindelijk met behulp van een 30-tal sponsors een ander maar even sterk programma samengesteld. “We starten om 19.30 uur met een optreden van ATMID in een tent op de parking voor onze kantine. Aansluitend volgt een afterparty.”

Rode Neuzen en jeugdwerking

Kaarten kosten 5 euro in voorverkoop en 8 euro aan de kassa. Bestellen kan in de kantine, bij Thomas De Coensel, Jurgen De Pauw en Geert D’Hollander. “De opbrengst van de toegangskaarten schenken we aan Rode Neuzen terwijl de drankverkoop goed van pas komt om de kas van de jeugdwerking te spijzen”, vertellen medeorganisatoren Jurgen, Bart, Joan, Elke, Maaike, Thomas en Geert. Zij roepen ook op om zoveel mogelijk per fiets of te voet te komen. “Onze parking fungeert als festivalweide en in de straat is parkeren slechts aan één kant toegelaten