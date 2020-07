Jeugdhuis Bidong sluit zomerbar: "De tweede coronagolf won de 'Verziek Eens Een Zomerbar'-wedstrijd” Koen Moreau

22 juli 2020

21u14 0 Lede Omwille van de heropflakkering van COVID-19 in Lede besliste het nieuwe jeugdhuis Bidong de Omwille van de heropflakkering van COVID-19 in Lede besliste het nieuwe jeugdhuis Bidong de zomerbar achter het jeugdhuis voorlopig te sluiten.

“De winnaar van de grote ‘Verziek Eens Een Zomerbar’ wedstrijd is: Corona, de tweede golf”, aldus de jongelui. Via hun Facebookpagina laten ze weten dat Bar Bidong op 24 en 25 juli alvast niet door gaat. “Dit is een beslissing die we maakten vanuit gezond verstand. Onze en jullie veiligheid is belangrijker dan een pintje, cola of cocktail op het terras. Hopelijk tot binnenkort.”

Eerder werd al beslist de gemeentelijke naschoolse kinderopvang in Oordegem en Wanzele te sluiten nadat een kind besmet bleek. Verder testten zes personeelsleden en twee patiënten van het psychiatrisch ziekenhuis Ariadne alsook een leider van de Verkenners van Scouts Lede positief.



