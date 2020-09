Jeugd- en kleuterwerking Judoclub Lede loopt op wieltjes Koen Moreau

28 september 2020

15u30 0 Lede Na een bijzonder lastig seizoen is Judoclub Lede opnieuw aan de slag gegaan.

“Aan het einde van vorig seizoen zorgden we via een video voor oefeningen thuis en namen we thuis examen af”, vertelt trainer Sammy Donckels. Verder organiseerde de club ook openlucht lessen zodat de vriendjes elkaar en hun trainers nog eens terug zagen.

De Coronabreak is intussen achter de rug, maar helaas daagden niet alle leden opnieuw op. “Dat wordt gelukkig gecompenseerd door enkele nieuwkomers, maar extra (jeugd)leden zijn nog altijd welkom.” Instappen kan overigens al vanaf kleuterleeftijd. “Vandaag hebben we 23 ingeschreven kleuters en zes testers, maar we hebben nog marge om opnieuw richting de 130 leden te gaan.”

Meer info: www.judoclublede.be of 053/80.88.37.