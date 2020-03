Isolatie en relighting helpt: besparing tot 40% Koen Moreau

02 maart 2020

18u04 0 Lede De werken die de gemeente Lede liet uitvoeren om het energieverbruik terug te dringen in Huize Moens, het gemeentehuis en sporthal De Ommegang lonen.

“Voor Huize Moens resulteerde het isoleren van het dak, het vervangen van het buitenschrijnwerk, het plaatsen van dubbele beglazing en LED-verlichting voor een vermindering van het elektriciteitsverbruik met ruim 30% en een daling van het gasverbruik met meer dan 40%”, laat de gemeente weten. Het plaatsen van nieuwe verlichting zorgde eveneens voor een mooie daling in het gemeentehuis en sporthal De Ommegang. “Hier spreken we over dalingen van 15 en 20%.”

Die resultaten zijn niet alleen goed voor de portemonnee, maar zorgen ook voor een daling van de CO2-uitstoot van de gemeente. “We analyseren dan ook hoe welke maatregelen nog extra kunnen helpen voor het woonzorgcentrum Markizaat, sportcomplex De Ommegang, het gemeentehuis, GC De Volkskring en de openbare verlichting.”