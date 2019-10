Inwoners bijzonder hard voor nieuw gemeentelijk logo: "ongeïnspireerd", “een rouwprentje", “een oogtest” Koen Moreau

25 oktober 2019

18u16 1 Lede Het nieuwe logo dat de gemeente Lede donderdag presenteerde lokt een massa, overwegend negatieve, reacties uit.

Dat Facebookgebruikers geregeld van azijn doordrongen zijn, is geen geheim. Dat veranderingen steeds weerstand oproepen evenmin. Toch is het aantal reacties op de pagina’s van Het Laatste Nieuws uit Lede en de populaire Facebookgroep “Ge zè van lee as ge....” overdonderend. Bijna driehonderd mensen namen de moeite hun mening neer te schrijven of om alternatieven uit te werken. Dat levert knappe, grappige en bijwijlen hilarische alternatieven op.

De kostenbesparende motivatie om voor grijs te kiezen wordt feilloos onderuit gehaald door iemand die een nog goedkoper, helemaal wit en dus onbestaand, logo voorstelt. Nogal wat mensen betreuren die keuze. “”Moet dit een gemeente symboliseren met een landelijk karakter. Weg ermee!”, tekent iemand anders onomwonden neer. Nogal wat Ledenaars blijken het nieuwe logo in wijzerzin te lezen. Het leidt tot heel wat ‘LEED’-vermaak. Niet iedereen is overigens negatief. Ondanks de overwegend afbrekende commentaar wagen enkelingen zich toch aan een ander oordeel. “Persoonlijk vind ik het mooi en modern”, reageert iemand.

We kozen uit 9 ontwerpen datgene dat best aansloot bij onze visie. Schepen Robert De Mulder (CD&V)

Voornaamste reden voor de weerstand is wellicht de totaal onverwachte komst van een nieuw logo. Bijna niemand wist dat de gemeente dit van plan was, laat staan dat het winnende ontwerp via een wedstrijd geselecteerd werd. “Schepen Robert de Mulder (CD&V), bevoegd voor communicatie, legt uit hoe alles in zijn werk ging. “We hebben alle bij ons gekende ontwerpers van Lede aangeschreven en ontvingen uiteindelijk een negental inzendingen. Na selectie bleven daaruit vijf ontwerpen over. “En we hebben dat gekozen wat het best aansloot bij onze visie en uitgelegd waarvoor het logo staat. Meer heb ik daar niet aan toe te voegen.”

Oppositiepartij N-VA is evenmin mals omtrent het logo. “Een perfecte samenvatting van 10 maanden nieuw bestuur: oei dat draait hier vierkant?! Maar we hebben een nieuw logo. Kwestie van prioriteiten, nietwaar?”, reageert Saartje Heymans. Schepen De Mulder is kort in zijn reactie. “Smaken verschillen nu eenmaal, maar verder ga ik geen commentaar geven", is het enige wat die nog kwijt wil.