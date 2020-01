Inbraak via eerste verdieping en diefstal in café Koen Moreau

01 januari 2020

08u56 0 Lede Maandagavond werd in de Dr. E. Rubbenslaan achter het station van Lede ingebroken. De dader raakte binnen langs de eerste verdieping.

Alle ruimtes werd doorzocht en geld werd gestolen. Op Impedorp probeerde een klant maandagmiddag in een café chocolade en neppakjes te stelen. Hij werd betrapt door de uitbater. Die laatste incasseerde klappen en moest de man laten gaan. Hij kon even later ingerekend worden door de politie.