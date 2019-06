Inbraak in woning en kruiwagen gestolen KOEN MOREAU

17 juni 2019

18u00 0 Lede Dieven met zin voor tuinieren stalen in de nacht van vrijdag op zaterdag een kruiwagen in de Stokstraat achter het station van Lede.

In dezelfde tijdspanne werd in de Honegemstraat in Erpe ingebroken in een woning. Dieven forceerden er de achterdeur. Het is niet duidelijk wat werd gestolen. Wie iets opmerkte, mag tijdens de kantooruren vrijblijvend contact opnemen met de lokale politie van Erpe-Mere/Lede via het nummer 053/60.64.64.