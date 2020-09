Inbraak in Oudenhelweg Koen Moreau

09 september 2020

16u21 0 Lede Het ziet er naar uit dat inbrekers profiteren van de versoepelde coronaregels.

Zo profiteerden criminelen dinsdagvoormiddag van de afwezigheid van de bewoners om in te breken in een woning langs de Oudenhelweg. Het is niet duidelijk wat werd gestolen. Wie in de straat iets verdacht opmerkte kan dat tijdens de kantooruren laten weten aan de lokale politie via 053/60.64.64.