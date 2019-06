Imposante roofvogelshow en lekker eten tijdens Impe Lekker Dorp KOEN MOREAU

18 juni 2019

17u07 4 Lede Frituur De Retro uit Impe ziet ze dit weekend vliegen. Dirk Baetens organiseert ter gelegenheid van Impe Lekker Dorp nu zaterdag om 16 uur een educatieve roofvogelshow.

“Onze bescheiden bijdrage aan een van de tofste evenementen uit de streek”, vertelt Baetens. De roofvogelshow start zaterdag 22 juni om 16 uur en geeft op die manier de aanzet tot de vierde editie van Impe Lekker Dorp .

De Impse Kermisvrienden vonden tal van lekkere en leuke standjes om hun dorp op de kaart te zetten. “Op het menu onder andere braadworst, hamburgers, ijs van Lotte, pasta en beenham van het SMO-showkorps, Oosterse Thaise keuken van Crispy Crepe aan Overmere Donk, lollywafels en hotdogs bij Ampersant, pita bij LKV D’au Mollekes, aardbeien met gin en escargots”, vertelt Franky De Schrijver.

“Om 19 uur treedt de Promille Rockband op en om 20.45 uur neemt Dust over. Zondag herbeginnen we om 11.30 uur met de vertrouwde recepten. ’s Avonds treedt om 18 uur The Bridger op en om 20 uur Soulmatic 9.” De toegang is gratis. Hapjes en drankjes zijn betalend. Doorlopend is er randanimatie met een springkasteel en kindergrime.