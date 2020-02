Immens afvalprobleem rond sportterreinen aan De Ommegang Koen Moreau

26 februari 2020

13u40 0 Lede Gemeentepersoneel raapt na elke sportief weekend minstens drie vuilniszakken afval en een 25-tal lege glazen flesjes op rond de sport- en voetbalterreinen aan De Ommegang.

Twee personeelsleden zijn elke maandagvoormiddag in de weer met opruimen. Een klus die zich herhaalt na de woensdagavondtraining. Inwoner Ronny De Winter trok daarom naar de gemeenteraad om de politici maatregelen te vragen.

“Het is onbegrijpelijk dat glazen flesjes toegelaten zijn na de pleinen en dat er ondanks een enorme hoeveelheid vuilnisbakken zoveel afval gewoon wordt weggegooid”, stelde de man. Schepenen Dirk Rasschaert (De Coöperatie) en Bart Heestermans (Groen) gaven toe op de hoogte te zijn van de problemen.

“Er hangen meer dan voldoende borden, maar die zijn blijkbaar nog niet groot genoeg. We zullen de betrokken clubs opnieuw vragen om hun leden en supporters tot de orde te roepen en kijken of het niet beter is herbruikbare bekers te gebruiken”, luidde het antwoord. De inzet van sanctionerende GAS-ambtenaren of camera’s wordt niet overwogen.