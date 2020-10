Exclusief voor abonnees ILvA start uitrol gewogen afhaalophaling: “In eerste fase buitengebied tussen Aalst, Geraardsbergen en Zottegem” Koen Moreau

02 oktober 2020

14u24 86 Denderregio Als een van de laatste intercommunales in de regio zal ILvA vanaf april 2021 het opgehaalde rest- en GFT-afval wegen en per kilogram aanrekenen. De communicatie en bevraging omtrent te leveren afvalcontainers start maandag voor de eerste negen steden en gemeenten.

“Omdat de hoeveelheid en de verwerkingsprijs van afval jaar na jaar stijgt, schakelen we over op een systeem waarbij de vervuiler betaalt”, licht ILvA-voorzitter Bart Van den Neste toe. De tarieven zijn inmiddels gekend. Voor een ophaalbeurt betaal je per container een vaste kost van 0,25 euro voor restafval (0,50 euro voor een container van 240 liter) en 0,125 euro voor GFT. Per kilo komt daar nog eens 0,25 euro bij voor restafval en 0,085 euro voor GFT.

