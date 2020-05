Illustratrice Kathleen: “Geef kinderen en hun knuffels een mondmasker zodat ze hun angst kunnen overwinnen” Koen Moreau

01 mei 2020

15u11 9 Lede Vanaf maandag 4 mei zijn mondmaskers op tal van plaatsen verplicht. Iets wat voor kinderen zonder twijfel nog meer wennen wordt. “Daarom maakte ik een ‘Anna’-werkmapje om kinderen op een speelse manier voor te bereiden op het dragen en zien van mondmaskers”, vertelt illustratrice en kinderboekenschrijfster Kathleen Amant uit Impe.

Hoe groot de impact van geldende coronamaatregelen voor volwassenen is, zoveel groter is hij ongetwijfeld voor kleine kinderen. Kleine kinderen die net het doelpubliek zijn van de populaire peuterboekjes over ‘Anna’. Bedenkster Kathleen Amant introduceerde dan ook al snel het coronavirus in het leven van haar mini-held.

Thuiswerkende ouders

Kort na het uitbreken van COVID-19 verscheen een eerste tekening waarbij de kleine Anna in haar elleboog niest. Daarnaast maakte Amant een digitaal pakket om het thuiswerken met kleuters te vergemakkelijken en kaarten met de basisregels rond hygiëne om kinderen te beschermen tegen besmetting met het coronavirus. Via haar website zette ze meer dan honderd kleurplaten en een beknopte dagritmestructuur gratis ter beschikking om thuiswerkende ouders te ondersteunen.

Omwille van het maatschappelijk belang vond ik het mijn morele plicht via Anna gratis de hygiënemaatregelen uit te leggen aan peuters en kleuters. Kathleen Amant

“Ik probeer steeds een evenwicht te bewaren tussen zaken die ik gratis ter beschikking stel en welke ik in het betalende deel van mijn website steek. Kleurplaten geef ik steeds gratis weg en omwille van het maatschappelijk belang heb ik eveneens een aantal zaken die niet veel werk vroegen of echt heel belangrijk zijn voor de gezondheid, gratis gemaakt. Dat is een beetje mijn ‘moeder Theresia’-kant”, lacht ze.

Paaszoektocht

Aan inspiratie geen gebrek. “Peuters en kleuters boeien me enorm en dankzij enkele goeie vriendinnen die kleuterleidster zijn, kan ik me heel goed inleven in de wereld van onze kleinste mensjes.” Omdat de paasperiode door de coronacrisis in mineur verliep, bouwde Amant – geïnspireerd op de berenwandelingen – een heuse paaszoektocht uit. “Die werd een groot succes en dan doet zoiets plezier.” Nu het gewone leven stilaan weer moet opstarten, duiken nieuwe thema’s op.

Peuterprobleempjes

“De jongste dagen kreeg ik van jonge ouders verschillende keren de vraag naar tekeningen of een boekje waarin Anna een mondmaskertje draagt”, vertelt Amant. Haar figuurtje Anna is voor veel ouders dan ook de oplossing voor allerlei peuterprobleempjes zoals op het potje gaan, overlijdens, een bezoek aan de tandarts, een ziekenhuisopname en nog veel meer. “Ik hoor geregeld dat problemen als sneeuw voor de zon verdwijnen als Anna het kan of durft.”

Veel kinderen zijn bang van maskers. Het is dan ook belangrijk ze spelenderwijs aan mondmaskers te laten wennen Kathleen Amant

“Omdat het snel zes maanden duurt vooraleer een boekje in de winkel ligt en je in deze coronatijden snel moet kunnen reageren, besloot ik een werkmapje over mondmaskers te maken.” Met dat werkmapje wil Amant alle vriendjes en vriendinnetjes van Anna helpen. “Veel kinderen zijn bang van maskers. De kans dat ze ook angstig zijn nu ze plots de kinderverzorgster of juf met een masker zien, is reëel. Daarom wil ik ouders helpen om hun kinderen met Anna voor te bereiden op die maskers.”

Knuffels

Met concrete verwijstips wordt geholpen om uit te leggen wat het coronavirus is en werkblaadjes helpen om zelf mondmaskers te knutselen. “Als kinderen in hun spel een mondmasker dragen en hun knuffels die ook hebben, raken ze langzaam gewend en zullen ze er minder angstig voor zijn.”

Het ‘Anna’-werkmapje over mondmaskers kan je gratis downloaden op de website www.amant.be door via het hamburgermenu op ‘gratis downloads’, ‘blijf in uw kot’ en ‘Anna draagt een mondmasker.pdf’ te klikken.