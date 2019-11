Ilke (20) haalt vrouw uit flat met brandende zetel: “Gelukkig was er nog niet te veel rook” Koen Moreau

04 november 2019

19u21 24 Lede Helden bestaan en soms fietsen ze gewoon voorbij. Dat was toch het geval voor de 20-jarige Ilke Maelbrecq uit Lede. Zij aarzelde maandagavond geen moment toen een vrouw haar rond 17.45 uurtoeriep dat het brandde en ze hoorde dat er nog iemand binnen was.

“Toen ik langs de hoek van de Nieuwstraat en Kleine Ommegangweg fietste, kwam er plots een vrouw in paniek buiten gelopen. Ze vroeg om de hulpdiensten te bellen”, vertelt Ilke. De jongedame twijfelde geen moment, zette haar fiets aan de kant, belde het noodnummer en deed uiteindelijk nog veel meer.

“Na dat telefoontje hoorde ik dat er nog iemand binnen was op de eerste verdieping. Omdat die vrouw niet reageerde toen ik haar riep, ben ik ze zelf boven gaan halen.” Dat was geen eenvoudige klus. “Veel rook was er niet, maar de vrouw wou eerst nog op zoek naar haar handtas. Gelukkig kon ik haar overtuigen dat aan de brandweer over te laten en kwam ze mee toen ik haar een arm gaf.”

De bewoonster wou eerst haar handtas zoeken. Gelukkig kon ik haar overtuigen dat aan de brandweer over te laten. Ilke Maelbrecq

Ilke gaf de dame een arm en bracht haar in veiligheid. Niet veel later arriveerde een eerste brandweerwagen uit Lede waarna – wegens een gelijktijdige brand in Ninove – nog meer brandweerwagens uit Wichelen en Wetteren arriveerden. De eerste brandweermannen gingen onmiddellijk met een poederblusser naar binnen en hielden de vlammen van een brandende sofa onder controle.

De zetel werd nadien buiten op straat geplaatst en de vrouw, die gewond was in het aangezicht, werd voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. Ilke bleef ongedeerd. “Ik heb wel wat rook ingeademd, maar ik ben ok”, vertelde ze meteen na de medische check-up. Een heldin vindt ze zichzelf helemaal niet. “Op het moment dat ik arriveerde, was de rook nog heel beperkt.”

Hoe de brand ontstond is niet helemaal duidelijk. Mogelijk is er iets fout gelopen bij het vullen van een navulbare aansteker waardoor die vuur vatte, explodeerde en de zetel in de fik zette. Dankzij het snelle optreden bleef de schade aan de flat beperkt. Tijdens de bluswerken bleef de Nieuwstraat een uurtje afgesloten voor het verkeer.