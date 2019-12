Huursubsidies voor gemeentelijke kunstacademie Koen Moreau

02 december 2019

17u33 0 Lede De gemeentelijke kunstacademie van Lede kan rekenen op een mooie subsidie voor de huur van de woning in de Stationsstraat.

Van de te betalen jaarhuurprijs van 18.000 euro voor het gebouw schuin tegenover café De Stube in de Stationsstraat komt Vlaanderen voor 10.800 euro tussen. Een mooie tegemoetkoming voor de nieuwe locatie die sinds 1 september gebruikt wordt als atelier voor de lessen beeldende kunst.

De gemeene doet hierdoor tweemaal een goede zaak. Eerst werd het gebouw voor een periode van negen jaar gehuurd voor 1.500 euro per prijs terwijl de waarde op 2.150 euro per maand werd geschat en nu doet ook Vlaanderen nog een stevige duit in het zakje.