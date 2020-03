Hubert Topke (80) wordt allereerste cultuurjubilaris: “Ik heb er 50 jaar veel plezier aan beleefd” Koen Moreau

08 maart 2020

13u52 2 Lede De cultuurraad van Lede riep dit jaar een nieuwe eretitel in het leven voor wie zich meer dan 25 jaar lang verdienstelijk toonde. Heel wat mensen bleken in aanmerking te komen, maar de eer voor de allereerste titel ging naar Hubert Topke.

Topke is al jarenlang een vaste waarde in het Leedse culturele leven. Meer dan 30 jaar maakte hij deel uit van de culturele raad en liefst 23 jaar lang deed hij dat als voorzitter. Daarnaast was hij 24 jaar voorzitter van Gezinsbond Lede en schreef hij tal van brochures bijeen. Soms ging hij ook lijnrecht tegen politieke beslissingen in. Denken we maar aan de voorziene verwijdering van het monument der gesneuvelden op de markt.

Het belette de 7-koppige jury niet om Topke als allereerste en verdiende cultuurjubilaris uit te roepen uit een mooie lijst met namen als Willy Van Hauwermeiren gekend van Davidsfonds Lede en Lee Uw Feesten, Norbert Nijs van Volkstuin Lede, Magda De Beule van feestcomité, liberale vriendenkring en seniorenraad alsook Aimé Lanckman van de culturele raad en Heemschut Lede.

De eretitel deed Hubert Topke duidelijk deugd. “Aan alles wat ik de voorbije 50 jaar deed heb ik vooral zelf veel plezier beleefd”, speechte hij. In die speech ook woorden van dank voor wie hem motiveerde zaken uit te spitten, hielp om zaken uit te spitten, suggereerde om zaken uit te spitten en iedereen met wie hij al die jaren in contact kwam.

De titel van cultuurlaureaat ging naar het Philip Saelens en het Processiecomité. Die laatsten kondigden meteen voor 2024 opvolger #M 2.0 aan.