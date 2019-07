Horecazaken krijgen terrasreglement om discussies te vermijden, maar marktplein is uitzondering op de regel(s) KOEN MOREAU

19 juli 2019

09u39 3 Lede Het mag dan wel geen sinecure zijn om op het dorp van Lede een terras van een geopende horecazaak te vinden, toch maakte de gemeente een specifiek terrasreglement en worden uniforme terrasschermen aangekocht.

Met een terrasreglement wil Lede discussies vermijden en met de terrasschermen wil men “gezien de extreme nabijheid van verschillende zaken” het marktplein langs elke kant een gelijkwaardige uitstraling geven. Het reglement is van toepassing in alle deelgemeenten, maar de schermen blijven voorbehouden voor de zaken rond het vernieuwde marktplein. Geen uniform beeld dus voor pakweg het dorpsplein van Impe.

Het reglement stelt dat voor een terras – uitgezonderd op het marktplein - steeds een vergunning moet worden aangevraagd. Daarnaast mag een terras maximaal de lengte van de gevel van de zaak en een diepte van 3,60 meter innemen. Op het voetpad moet minstens een doorgang van 1,50 meter blijven.

Terrasschermen van 70.000 euro

Voor het gebruik van de terrasschermen op het marktplein is een maandelijkse vergoeding, inclusief het innemen van het openbare domein of parkeerplaatsen, van 50 euro voorzien. Dat bedrag moet de kosten van plaatsing en aankoop van de terrasschermen – goed voor 70.000 euro – op lange termijn budgetneutraal maken. Ter vergelijking: in 2015 werd beslist dat de Ledenaar voor opritten met een lengte van acht meter of meer 120 euro per meter moeten betalen.

Dat ontlokte bij huidig schepen Bart Heestersmans (Groen) destijds als oppositielid een kritische opmerking over de “verkoop van openbaar domein” en “de mogelijkheid om een handeltje in parkeerplaatsen op te zetten.” Afwachten of gewiekste burgers nu proberen aan die opritbelasting te ontsnappen door een aanvraag voor een gevelbreed terras - aan maximum 50 meter per maand - in te dienen.

Discriminatie van deelgemeenten

Oppositiepartij N-VA was niet onder de indruk en had heel wat suggesties voor verbetering en verduidelijking. “Er is niks vermeld over keuringen en types van installaties voor verwarming, verlichting en geluid op de terrassen. Ook over de gewenste type materialen en het al dan niet toegelaten zijn van beeldschermen is niks terug te vinden”, hekelde gemeenteraadslid Kris Wyndaele. De man hekelde ook de bevooroordeling van de horecazaken rond het marktplein door het - weliswaar verplicht en tegen betaling - ter beschikking stellen van terrasschermen.

Schepen voor Lokale Economie Elke Meganck (CD&V) reageerde dat het reglement “een werkdocument is dat niet af is voor altijd”, “voor verbetering vatbaar is” en “op termijn kan worden bijgestuurd.” De ‘discriminatie’ voor horecazaken werd gemotiveerd met het gewenste gemeenschappelijk uitzicht rond het marktplein. “We hebben die keuze gemaakt in navolging van gelijkaardige reglementen in buurgemeenten zoals Sint-Lievens-Houtem.” Ondanks de opmerkingen keurden alle partijen het nieuwe terrasreglement goed.