Hoogstraat afgesloten na zwaar ongeval met motorrijder KOEN MOREAU

30 augustus 2019

18u52 22 Lede Een motorrijder werd vrijdag in de vooravond onder begeleiding van een MUG-team naar het ASZ gevoerd na een ongeval in Lede. Door het ongeval bleef de steenweg tussen het dorp en de verkeerslichten een uur lang afgesloten voor het verkeer.

Het ongeval gebeurde iets voor 17 uur ter hoogte van de firma De Ras. Een buurtbewoner die van op de parking van die firma de Hoogstraat richting Erpe opdraaide, botste met een motorrijder die in dezelfde rijrichting reed. Beide bestuurders merkten elkaar niet op. “Plots was die motorrijder er”, aldus de man van de wagen meteen na het ongeval. Aan de remsporen te zien ging de motorrijder ook behoorlijk laat in de remmen. De aanrijding was onvermijdelijk.

De onfortuinlijke motard ging met zijn zware motor onderuit, waarna hij onder de koffer van een geparkeerde wagen schoof. Omdat de man in eerste instantie buiten bewustzijn was en hij zich deels onder de wagen bevond, werd het ergste gevreesd. Brandweer, ziekenwagen, MUG en verschillende politieploegen werden opgetrommeld. De man werd uiteindelijk terug bij bewustzijn naar het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis in Aalst gebracht. Daar bleken de verwondingen relatief mee te vallen, waardoor de wagen en motor mochten getakeld worden. Iets voor 18 uur gaf de politie de weg terug vrij voor het verkeer.