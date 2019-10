Hinder door aanleg verhoogd fietspad in Olmendreef Koen Moreau

17 oktober 2019

18u24 1 Lede Vanaf maandag 21 oktober starten de werken voor de aanleg van een veilig en verhoogd fietspad in de Olmendreef tussen de Nieuwstraat en de Kasteeldreef.

“Het geschilderde tegenrichting fietspad in de buurt van de Kluisberg wordt verhoogd aangelegd en doorgetrokken tot aan het kruispunt met de Kasteeldreef”, aldus de gemeente. In een eerste fase die, onder voorbehoud van de weeromstandigheden, tot 1 november duurt, geldt er een parkeerverbod tussen de Nieuwstraat en de Kluisberg.

Vanaf 4 november tot 27 december wordt het fiets- en voetpad aangelegd. Gelijktijdig worden ook enkele betonvakken vernieuwd. Daardoor is er in die periode geen verkeer mogelijk in de straat. Er is een wegomlegging langs de Broeder De Saedeleerstraat, Spoorstraat en Markizaatstraat. In de Poortseweg wordt tijdelijk dubbele rijrichting ingevoerd.