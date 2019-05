Hilarisch! Klantendienst Ethias te kijk gezet op Twitter KOEN MOREAU en RUTGER LIEVENS

29 mei 2019

17u25 7 Lede Dat niet alle klanten onmondig zijn, mocht verzekeringsmaatschappij Ethias op Twitter pijnlijk ondervinden.

In een eerste voorzichtige tweet stelt een klant dat hij “het fantastisch vindt dat @EthiasNL mensen kansen geeft”. De Twitterende woordvoerder van Ethias die het compliment vol dankbaarheid in ontvangst neemt, wordt vervolgens grandioos onderuitgehaald. “Het is immers niet voor elke verzekeringsmaatschappij even evident om blinden en slechtzienden een job te geven als schade-expert.” De naïeve reactie die Ethias geeft, levert vervolgens nog eens extra munitie op.

Beschadigde bril

De klant in kwestie is dan ook niemand minder dan romanschrijver en blogger Dimitri Verbelen uit Lede, ook bekend van de Facebookpagina ‘Vrolijk relativerende Liga ter Bestrijding van Azijnpis’. “De tweet was het gevolg van de afhandeling van een ongeval dat ik met mijn fiets had en waarbij mijn bril beschadigd raakte”, vertelt de man. “Drie maanden nadat ik mijn bril had opgestuurd, kreeg ik die in een opengescheurde enveloppe terug met de mededeling dat hun expert-opticien het montuur zelf rechtgetrokken had.”

Misnoegd besloot Verbelen verbaal wraak te nemen. “Ik hield ze een rijstkorreltje voor waar ze achteloos in beten. Hopelijk is de boodschap duidelijk.” Of de verzekeringsmaatschappij alsnog over de brug komt met geld, blijft afwachten. “Maar ik heb in elk geval veel inspiratie voor een nieuwe roman of toneelstuk. Een personage dat bij een verzekeringsmaatschappij ganse dagen brillen repareert. Een geweldige insteek toch”, besluit een lachende Verbelen.

In tijden waarin negativiteit steeds op de voorgrond komt wil ik toch graag ook eens vermelden dat ik het fantastisch vind dat @EthiasNL mensen kansen geeft 👍🏻 Dimitri Verbelen(@ DimitriVerbelen) link

Graag gedaan hoor, het is immers niet voor elke verzekeringsmaatschappij even evident om blinden en slechtzienden een job te geven als schade-expert 👍🏻 Dimitri Verbelen(@ DimitriVerbelen) link

Het feit dat ik dat moet uitleggen sterkt mij in mijn vermoeden dat het wel oké zit met jullie gelijkekansenbeleid 👌🏻 Dimitri Verbelen(@ DimitriVerbelen) link