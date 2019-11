Hemels Middeleeuws met Oordegemse Marie Verstraete (33) in Sint-Martinuskerk Koen Moreau

06 november 2019

19u26 0 Lede De naar Zwitserland geëmigreerde topmuzikante Marie Verstraete (33) doet op vrijdagavond 29 november haar geboortedorp Oordegem aan. Net als vorig jaar prijkt de Sint-Martinuskerk daardoor op haar programma tussen enkele Belgische optredens.

Marie Verstraete die gespecialiseerd is in Middeleeuwse vedel, de voorloper van de Viola da Gamba, en blokfluiten brengt op vrijdagavond 29 november om 20 uur samen met de in Genève geboren zangeres Angelique Greuter in de kerk van Oordegem ‘O Come, o Come’ met muziek van o.a. Guillaume de Machaut en Hildegard von Bingen, de Codex Las Huelgas (Spanje), Selden Carol Book en anonieme middeleeuwse werken uit Italië en Engeland voor Davidsfonds Oordegem en kunstacademie Lede.

Op zondag 1 december doet ‘O Come, o Come’ om 15 uur ook de abdijkerk van Bellingen (Pepingen) aan en op zondag 8 december brengt Marie om 11 uur samen met het driekoppig Ensemble Isabella, waarvan ze deel uitmaakt, ‘Fantasticke Love’ met Engelse liederen uit Shakespeare’s tijd voor de Marnixkring Denderend Land Aalst in het stadhuis van Aalst.

Kaarten voor het concert in Oordegem op vrijdagavond 29 november om 20 uur kosten in voorverkoop 12 euro en aan de kassa 15 euro. Reserveren bij Daniël Van Kerckhove via 09/366.16.10 of Bernadette Van De Vijver via 09/369.91.43.

Voor het adventsconcert in Bellingen op zondag 1 december om 15 uur betaal je 12 euro in voorverkoop en 15 euro aan de kassa. Reservatie hiervoor via info@kunstpepingen.be of 02/396.28.17. Kaarten voor het uitgebreid aperitief en het concert ‘Fantsasticke Love’ op zondag 8 december om 11 uur in het stadhuis van Aalst kosten 25 euro. Reserveren hiervoor via info@marnixringaalst.org of via 0475/31.13.89 (tussen 18 en 20 uur).