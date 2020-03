Helden van hier corona met Uitvaarten De Ras uit Lede: “Ik hoop dat we gespaard blijven van Italiaanse toestanden waar persoonlijk afscheid nemen niet meer mogelijk is” Koen Moreau

30 maart 2020

18u49 6 Lede In ‘Helden van hier: corona’ op vtm maakt vanavond - maandag 30 maart - en op maandag 6 april begrafenisonderneming De Ras haar opwachting. “Toen de vraag net voor het uitbreken van de coronacrisis uitbrak, wilden we graag meewerken om mensen te verwittigen. Om diezelfde reden lieten verschillende families zich ook volgen”, vertelt zaakvoerder Jill De Ras

De commerciële zender vtm focust in de nieuwste en bijzonder actuele realityreeks - die vorige week van start ging - niet alleen op hulpverleners, zorgverstrekkers en experten. Vanavond wordt getoond hoe rouwenden met hun verdriet en de coronamaatregelen omgaan tijdens het afscheid dat ze moeten nemen.

De cameraploeg ging van start op het moment dat de eerste maatregel genomen werd waardoor begrafenissen enkel nog in intieme kring mogelijk waren. “De eerste dag hadden we drie uitvaarten waarvoor telkens meer dan 500 mensen verwacht werden.” Toch was de familie een en al begrip voor de maatregelen. “Iedereen beseft dat maatregelen nodig zijn en ik merk - ook in het verkeer - over het algemeen meer hoffelijkheid en begrip.”

Vandaag kregen we vier nieuwe overlijdens binnen. Drie daarvan zijn corona-gerelateerd. Jill De Ras

Waarschuwingen om de maatregelen na te leven zijn broodnodig. Het kwaadaardige virus rukt in snel tempo op. “Vandaag kregen we vier nieuwe overlijdens binnen. Drie daarvan zijn corona-gerelateerd”, vertelt De Ras. Ook voor de begrafenisondernemers is de huidige situatie gevaarlijk. “Persoonlijk ben ik niet bang, maar we zijn wel extreem voorzichtig. We dragen constant mondmaskers, ontsmetten voortdurend alles – tot de balpennen toe - en ons personeel werkt week om week zodat er meer plaats is in ons bureau, er minder besmettingsrisico is en we ook bij eventuele besmettingen operationeel kunnen blijven.”

Naar de rouwenden toe opteert Jill nog steeds voor een persoonlijke aanpak. “Ik vind dat heel belangrijk, maar beperk het aantal familieleden om te overleggen tot twee. Het gaat uiteindelijk om enerzijds onze eigen gezondheid en anderzijds die van de familieleden die net al een zwaar verlies te verwerken kregen en al op een aangepaste manier - vaak enkel per telefoon - van hun geliefde afscheid moesten nemen.”

Ik mag er niet aan denken dat we in Italiaanse toestanden belanden waar bij uitvaarten niks persoonlijk meer mogelijk is. Jill De Ras

Het ophalen van de lichamen gebeurt net zoals het personeel van de speciale ‘COVID-19’-afdelingen. “Ook wij gaan volledig in pak en volgen strikt alle hygiëne maatregelen.” Familieleden verbieden om hun geliefden nog te zien doet Jill niet. “Dat kan ik ook niet, maar ik raad het wel heel sterk af en – indien er toch voor gekozen wordt – kan dat enkel vanop een veilige afstand. Aanrakingen zijn absoluut niet toegelaten.”

Voorlopig kan het rouwcentrum de toestroom nog de baas. “En ik hoop echt dat dat zo blijft. Ik mag er niet aan denken dat we in Italiaanse toestanden belanden waar bij uitvaarten niks persoonlijk meer mogelijk is. Kleine dingen, zoals het kiezen van een bloemetje, zijn net zo belangrijk om op een mooie en serene manier afscheid te kunnen nemen. Ik hoop echt dat we dat kunnen blijven doen.”

‘Helden van hier: corona’ op maandag 30 maart om 21u44 en op maandag 6 april om 21u45.



