Handelsbeurs met lokale middenstanders sluit 'Lede Zomert' af KOEN MOREAU

26 juni 2019

23u17 0 Lede De parking aan zaal De Bron en GC De Volkskring in Lede vormt op zondag 30 juni het decor voor een nieuwe editie van de pop-up handelsbeurs.

“Naar jaarlijkse traditie sluiten we de actie ‘Lede Zomert’ af met een beurs waarop je makkelijk en dichtbij tal van plaatselijke handelszaken kan ontdekken”, vertelt middenstandsraadvoorzitter Geert Timmermans.

Daardoor kan je van 11 tot 18 uur in een ontspannen sfeer ontdekken voor welke producten en diensten je zoals terecht kan in Lede en omstreken. Ook de kleinsten worden niet vergeten. “Voor kinderen van 3 tot 12 jaar is er een springkasteel, zijn er workshops en komen Klutske en zijn team langs.” Het trio Kliekakoestiek zorgt voor aangename muziek. Iedereen is welkom en de toegang is gratis.