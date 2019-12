Handelaars rond dorp vrolijken centrum op en organiseren avondshopping, dit weekend ook verborgen kerstmarkt Koen Moreau

18 december 2019

17u36 12 Lede Bijna veertig handelaars gevestigd rond de Markt van Lede of de daar rond liggende straten organiseren op vrijdagavond 20 december een avondshopping.

“Om onze klanten beter te kunnen dienen, openen we die dag allemaal de deuren tot 21 uur én komt de kerstman langs”, vertelt mede-initiatiefnemer Lut Haleydt van Lichtidee. Samen met Lin van Lin’s lingerie, Veronique van Shoes bags en so, Fien en Andy van To Do Ansalusia en reisbureau Sonck, alsook Wim en Inge van Coffea Grand Cru zorgt zij er voor dat naast de knappe nieuwe kerststal op het dorpsplein, alle handelaars nog een extra versierde kerstboom voor hun deur kunnen plaatsen.

De kleinsten worden evenmin vergeten. “Speciaal voor hun organiseren we een tekenwedstrijd. Elke deelnemer ontvangt een snoep en op 9 januari trekken we nog een winnaar. Hij of zij ontvangt een snoeptaart.”

Naast deze spontane actie is er ook nog de kanslotenactie ‘Lede Wintert’ van de Middenstandsraad van Lede. Daarbij maakt iedereen die tussen 1 en 31 december winkelt bij een van de deelnemende Leedse handelaars kans op een deeltje van de prijzenpot ter waarde van 1.500 euro.

Eveneens dit weekend: een verborgen Kerstmarkt bij Herberg Koning Ezel. Zowel zaterdag als zondag kan je vanaf 14 uur in de Kerkevijverstraat 41a gratis een kijkje nemen. Je vindt er onder andere keramiekkunstenaars, een striptekenaar, een houtskooltekenaar, lederbewerker, cartooniste, ambachtelijke taarten, karnemelkstampers en speciale koffies. Speciaal voor de kleinsten is op zaterdag van 14 tot 18 uur een kidscorner waar je glitterwenskaarten kan maken of je laten schminken.