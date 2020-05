Grote skateramp na meer dan een jaar eindelijk terug open: "Nu de coronamaatregelen versoepelden kunnen we ons eindelijk terug uitleven” Koen Moreau

25 mei 2020

Lede Aan de skateramp op de parking achter sporthal De Ommegang in Lede is tegenwoordig opnieuw heel wat volk te vinden. Jongelui kunnen zich eindelijk opnieuw uitleven.

In maart 2019 kreeg de gemeente het bevel de infrastructuur af te sluiten omwille van vijf technische tekorten. Pas drie maanden later konden de kleinere toestellen heropenen en nu een jaar later zijn ook de grote en populairste toestellen opnieuw ter beschikking. “En dat is geweldig”, vertellen Kevin De Sutter (19) en Tjorven De Boeck (19) terwijl ze zich uitleven op de halfpipe.

Zij zijn overigens niet de enige gelukkigen. Ook Nils, Vincent, Nicolas en Bjarne zijn tevreden. “Wij skaten meestal op de kleinere toestellen, maar door corona was dat een hele poos niet toegelaten. Het is leuk dat dat nu wel opnieuw kan”, luidt het.