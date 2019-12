Grote drugsvangst na meerdere huiszoekingen: 4 personen opgepakt Koen Moreau

20 december 2019

18u15 46 Lede Na maandenlang intensief speurwerk kon de recherche van de lokale politiezone Erpe-Mere/Lede een grote drugsbende oprollen.

Bij een grootschalige operatie met meerdere huiszoekingen in Oordegem, Massemen en Hofstade werden deze week verschillende kilo’s drugs gevonden. Vier personen werden opgepakt en voor de onderzoeksrechter gebracht. Twee blijven aangehouden. Twee anderen werden vrijgelaten onder strikte voorwaarden. De strijd tegen drugs is één van de prioriteiten in het zonaal veiligheidsplan van de politiezone Erpe-Mere/Lede.