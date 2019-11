Grote boomplantactie in Geelstervallei Koen Moreau

26 november 2019

17u35 3 Lede Om het natuurgebied Geelstervallei op de grens van Erondegem, Lede, Impe, Wanzele en Vlierzele wat extra groen te geven, organiseert Natuuurpunt Lede op zondag 8 december een grote boomplantactie.

Natuurliefhebbers en mensen met een groen hart kunnen van 9 tot 13 uur mee een boompje opzetten aan de achterzijde van de Koedreef in Lede. De bomen zelf kan je per pakketje van vier aankopen voor de prijs van 20 euro. Voor vijf struiken geschikt voor de bosrand betaal je 10 euro. Graag vooraf bestellen door storting op rekeningnummer BE64 6528 5095 8652 met vermelding van het gewenste (aantal) pakketten. Meer info op de Facebookpagina van Natuurpunt Lede of bij natuurconservator Chris Van De Velde via 0486/92.05.90.