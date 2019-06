Grootschalige bodemsanering voor wasserij psychiatrisch centrum Ariadne KOEN MOREAU

04 juni 2019

18u35 6 Lede Aan het psychiatrisch centrum Ariadne in de Reymeersstraat in Lede wordt momenteel volop werk gemaakt van de noodzakelijke bodemsanering van de oude wasserij.

“Momenteel wordt de vervuilde bodem in twee fasen afgegraven tot ongeveer drie meter diepte en nadien volgens de strenge vigerende wetgeving behandeld en onschadelijk gemaakt. In totaal wordt meer dan 10.000 ton verontreinigde aarde afgevoerd”, geeft directeur Marc Vandergraesen van psychiatrisch centrum Ariadne, voorheen Zoete Nood Gods, mee. Het einde van de werken is voorzien eind augustus.