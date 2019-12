Grijze Range Rover van 60.000 euro gestolen in Hulst, wagen laatst gezien op Wichelsesteenweg ter hoogte van Heiplas Koen Moreau

17 december 2019

07u30 42 Lede In de nacht van zondag op maandag werd in de wijk Hulst in Lede in de buurt van gewezen dancing Eden Roc een wagen gestolen.

Die wagen, een twee jaar oude grijze Range Rover velar 3 liter diesel van om en bij de 60.000 euro met nummerplaat 1-TFF-374, stond op de parking bij een huis. De diefstal gebeurde omstreeks 1 uur. Tien minuten later werd de wagen opgemerkt door de politiecamera’s ter hoogte van de gemeentegrens met Wichelen aan het winkelcentrum Heiplas.

De politie is een onderzoek gestart. Wie iets verdacht of de wagen opmerkte, wordt verzocht tijdens de kantooruren contact op te nemen met de lokale politie van Erpe-Mere/Lede via 053/60.64.64.