Gratis rollebollen met peuter of kleuter KOEN MOREAU

13 juni 2019

17u31 0 Lede Het Huis van het Kind van Erpe-Mere en Lede laat je op woensdag 19 juni en zaterdag 22 juni gratis kennismaken met Contakids.

Van 16 tot 17 uur kan je woensdag in sporthal De Ommegang in Lede of zaterdag in sporthal Steenberg in Erpe-Mere met kinderen van 2,5 tot 5 jaar terecht voor Contakids. Dat is een verwarmend speel- en beweegmoment voor ouders en kinderen. Inschrijven kan via huisvanhetkind@erpe-mere.be of 050/60.34.90.