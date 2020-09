Gianni Scheerlinck en Lede willen winnen van Sint-Niklaas: “Tegen Stekene zat bekermatch nog in de benen” Stef Van Overstraeten

24 september 2020

14u53 0 Lede Het zijn drukke tijden bij Jong Lede. Na de kwalificatie in de Beker zondag en de competitiewedstrijd tegen Stekene woensdag volgt zondag de eerste thuiswedstrijd in de voetbaljaargang 2020-21 in derde nationale. De bezoekers komen uit Sint-Niklaas.

In en tegen Stekene bleef Jong Lede steken op een 0-0-gelijkspel. “De bekermatch zat nog wat in de benen”, geeft Gianni Scheerlinck aan. “Toch haalden we een redelijk niveau. Ik vond dat we er de eerste tien minuten moesten inkomen en we niet helemaal scherp waren, al gaven we niet direct veel kansen weg. We kwamen beter in de wedstrijd en dwongen ook enkele keren iets af, zonder resultaat. Er was ook een strafschopgevalletje dat niet in ons voordeel uitdraaide. Wij hadden een penalty moeten krijgen, maar kregen die niet. In de tweede helft bloedde de wedstrijd een beetje dood. Achteraf kunnen we misschien wel tevreden zijn met dat punt.”

Vijfde thuiswedstrijd

De vier bekerconfrontaties meegerekend begint Lede zondag aan de vijfde wedstrijd voor eigen publiek op korte tijd. “Het is de eerste thuiswedstrijd in de competitie, maar in de Beker speelden we vier keer na elkaar thuis. En vier keer wonnen we. We hopen uiteraard die lijn te kunnen doortrekken”, zegt Scheerlinck. “Van hoe Sint-Niklaas speelt zijn we nog niet helemaal op de hoogte. Er zijn daar veel nieuwe spelers aangetrokken na hun degradatie uit tweede nationale. Hoe ze voor de dag zullen komen, dat is nog koffiedik kijken.”

“Gaan voor vier op zes”

Lede wil van Den Ommegang een oninneembare burcht maken. “Het feit dat dat al vier keer is gelukt en de laatste keer toch tegen Patro Eisden, een ploeg uit eerste nationale sterkt ons”, alsnog Gianni Scheerlinck. “Al veronderstellen we dat Sint-Niklaas ook voor de overwinning zal komen spelen. En beseffen we dat spelen in de Croky Cup iets helemaal anders is dan in de reguliere competitie. Toch gaan we voor de drie punten en dan zouden we vier op zes hebben, wat betekent dat we onze start niet hebben gemist. We zijn al beter op elkaar ingespeeld dan andere teams omdat we zo’n succesvolle bekercampagne achter de rug hebben, anderzijds hebben we al veel meer fysieke prestaties moeten leveren. En dat mag ons geen parten spelen.”