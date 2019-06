Gezinsbond start met babysitdienst KOEN MOREAU

21 juni 2019

17u37 0 Lede Goed nieuws voor ouders van jonge kinderen uit Smetlede. Binnenkort start Gezinsbond Smetlede met een babysitdienst.

“Alles wordt digitaal geregeld via de website van de Gezinsbond, maar in eerste instantie zoeken we nog jongeren die interesse hebben om ons babysitteam te versterken”, vertellen coördinatoren Veerle Everaert en Isabelle Van de Velde. Meer info voor ouders en oppassers via veerle_everaert@telenet.be en isabelle-vdv@hotmail.com alsook via https://smetlede.gezinsbond.be/kinderoppasdienst.