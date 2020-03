Gezin in quarantaine na besmetting met coronavirus in Italië Koen Moreau

07 maart 2020

12u12 12 Lede Een gezin uit Lede werd in quarantaine geplaatst nadat minstens een lid van de familie positief testte op het coronavirus.

Na eerdere positieve testen in Vlierzele en Oosterzele is er nu ook een besmetting gesignaleerd in Lede. De besmetting werd opgelopen in het noorden van Italië waar het gezin op reis ging. Voorlopig neemt de gemeente Lede geen extra maatregelen.

