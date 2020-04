Exclusief voor abonnees Gewezen HLN-reporter en oud-schoolmeester André Roelandt (72) overleden: “Zijn verhaal uitgeschreven, zijn laatste lied gezongen” Koen Moreau

01 april 2020

18u21 2 Lede Onderwijzer op rust en gewezen HLN-regioreporter André Roelandt uit Lede schreef op woensdag 25 maart in rustoord Avondzon in Erpe zijn allerlaatste lijn. Zijn woorden vond hij al een hele tijd niet meer. Oorzaak: een bijzonder zware vorm van dementie. Het zorgde er voor dat de muzikale leerkracht veel te vroeg is uitgezongen.

Jarenlang was ‘meester André’ een vertrouwd gezicht in Lede. Al voor zijn huwelijk sleep de zoon van Café De Vijfhoek zijn pen. Een stoute, maar ook rechtvaardige pen. Onrecht kon hij niet verdragen en hij nam het steeds op voor de zwaksten. Dat deed hij met een enorme bewogenheid op de Vrije Lagere (jongens)School van Lede. Meer dan 30 jaar was hij de strenge maar rechtvaardige man waar de kinderen uit de derde klas naar opkeken.

Je hebt 20% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis