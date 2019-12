Gevel aangereden in Rammelstraat door vrachtwagen, bestuurder pleegt vluchtmisdrijf Koen Moreau

19 december 2019

12u24 5 Lede In de Rammelstraat in Lede raakte woensdagnamiddag recht tegenover Versmarkt De Saedeleer een gevel zwaar beschadigd.

Vermoed wordt dat een witte vrachtwagen in de namiddag bij een fout manoeuvre de gevel raakte. Die raakte zwaar beschadigd en werd over een breedte van twee meter ongeveer vijf centimeter naar binnen gedrukt. De bestuurder pleegde vervolgens vluchtmisdrijf. De politie is een onderzoek gestart. Wie iets opmerkte, kan tijdens de kantooruren contact opnemen met de lokale politie van Erpe-Mere/Lede via 053/60.64.64.