Gevaarlijk kruispunt Prison doet haar reputatie opnieuw eer aan: bestuurders merken elkaar niet op en botsen Koen Moreau

04 december 2019

17u51 1 Lede Op het kruispunt van de Reymeersstraat, Ledezijdestraat, Rijststraat en Wanzelekouter - in de volksmond het ‘Prison’ - gebeurde woensdagnamiddag rond 15 uur een zoveelste ongeval.

Een bestuurder die vanuit de Ledezijdestraat de weg wou kruisen om richting Wanzelekouter te rijden, merkte een voertuig dat vanuit Lede richting Oordegem reed niet tijdig op. Het gevolg was een stevige aanrijding waarbij beide bestuurders als bij wonder enkel wat blutsen en builen opliepen. Hun wagens liepen wel aardig wat schade op.

Het ongeval is merkwaardig. Sinds april geldt op het kruispunt geen voorrang van rechts meer, maar de automobilist die uit de Ledezijdestraat kwam, moest zowel in de oude als in de nieuwe situatie voorrang verlenen. Het lijkt er dan ook op dat naast de wijziging van voorrang eerder aanpassingen aan de infrastructuur nodig zijn om de situatie veiliger te maken.