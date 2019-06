Geschenkjes voor devotionalia-standhouders van het eerste uur KOEN MOREAU

09 juni 2019

14u34 0 Lede De organisatoren van de devotionalia-beurs voor religieuze voorwerpen in Lede vierden hun 20ste editie op pinksterzondag niet alleen.

Voorzitter Marc Schockaert, Peter Van Accoleyen en Gabriel Van den Nest zetten tijdens de beurs drie vaste deelnmers in de bloemetjes. Verzamelaars en standhouders Kristen Baelde uit Belsele, Philemon Verbeke uit Hamme en Herman Boeykens uit Nieuwerkerken (Aalst) waren er sinds de prille start bij. “Het is eigenlijk de enige beurs die we nog doen, maar zolang we kunnen zijn we van de partij”, vertellen Philemon en Herman.

In Lede wordt evenmin aan stoppen gedacht. Toch merken de organisatoren een afnemende interesse. “Enkele maanden na de opening van zaal De Bron hielden we hier onze eerste beurs en vandaag zijn we een van de weinig resterende en bijgevolg grootste devotionaliabeurs van het land”, vertelt Van Accoleyen. Hoe lang Lede nog verder gaat, is niet duidelijk. “Zoals je kan zien zijn er weinig jonge bezoekers of standhouders, maar voor 2020 hebben we de zaal alvast geboekt en we willen er nog wel enkele jaren bij doen”, besluiten de organisatoren.