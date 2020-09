Gerestaureerd oorlogsmonument bijna terug op dorpsplein Koen Moreau

22 september 2020

16u24 2 Lede Volgens waarnemend burgemeester Robert De Mulder (CD&V) zal de replica van het oorlogsmonument hoogstwaarschijnlijk tegen 11 november terug op het marktplein van Lede staan.

Dat is een jaar later dan oorspronkelijk gepland. Na de discussies over de (te) creatieve invulling door de beeldhouwer en enkele aanpassingen moest het nieuwe beeld normaal dit voorjaar klaar zijn. “Helaas kwam toen Corona waardoor alles vertraging op liep”, luidt de ietwat merkwaardige uitleg van De Mulder.

In elk geval is intussen de mal klaar en zal nu een eerste test gebeuren wat betreft het materiaal waarmee men het nieuwe beeld zal gieten. “Naar verwachting zal dat ‘ok’ zijn waardoor het beeld hopelijk tegen de herdenking van Wapenstilstand op 11 november op de sokkel zal staan die het gemeentepersoneel naast de kerk plaatse.” Voor de replica betaalt de gemeente Lede 120.000 euro. De prijs van de sokkel bedroeg 55.000 euro.