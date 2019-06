Gerechtelijk onderzoek naar 'kinderlokker' op kermis: ouders ongerust KOEN MOREAU

24 juni 2019

17u40 0 Lede Naar aanleiding van verschillende meldingen van ongeruste ouders over een ‘kinderlokker’ op de kermis van Lede is de politie een onderzoek gestart.

Volgens een vader zou een oudere man zaterdagavond gepoogd hebben met een smoes zijn 9-jarige dochter mee te lokken uit een kermisattractie, maar kon dat vermeden worden. Andere ouders - die de beschrijving van de man herkenden - maakten eveneens melding van onaangepast sociaal gedrag naar hun kinderen toe. Nog anderen menen dat de man dronken was.

De politie neemt de meldingen in elk geval ernstig en slaagde er intussen in de man te identificeren. Een ondervraging moet uitmaken wat de intentie van de man was. Wie iets verdacht meent op te merken, belt best meteen het noodnummer 101.