Gentse Brandweerman op rust Noel (69) is al 50 jaar vurig kunstschilder: “Die passie blijft branden” Koen Moreau

09 september 2020

08u38 2 Smetlede Vijftig jaar geleden zette Noel Verfaillie uit Smetlede zijn eerste penseelstreken. Het begin van een enorme carrière in de schaduw van de kunstwereld. “Naast mijn job als brandweerman in Gent had ik heel wat tijd om schilderijreeksen te maken, maar door het oefenen ben ik beter geworden waardoor ik me tegenwoordig meer en meer toeleg op portretten.”

Noel Verfaillie en zijn vrouw wonen in het op een na laatste huis van de Kerkhofstraat in Smetlede letterlijk ingemetseld tussen de schilderijen. “Tot voor enkele jaren huurde ik in Oordegem een huis als atelier, maar mijn vrouw wou me liever thuis. Nu delen we de keuken”, lacht Noel. Een naam die hij te danken heeft aan zijn geboortedag: kerstdag 1950. Hij groeide op in De Pinte en ging na zijn middelbare school aan de slag als politieman. “Een foute keuze. Mensen opschrijven en bestraffen was niks voor mij.”

Mensen opschrijven was niks voor mij. Bij de brandweer en in het schilderen vond en vind ik wel plezier. Noel Verfaillie

Na zes jaar ruilde hij de matrak in voor een brandweerlans bij de Gentse brandweer. “Een job die ik vele jaren met veel plezier heb uitgeoefend.” En die ook perfect te combineren was met de ontsproten passie voor het schilderen. “Door het ploegensysteem had ik heel veel vrije tijd. Zo belandde ik bij mijn nonkel Maurice Maurissen in Middelkerke. Een zeer goede schilder die heel wat series schilderde. Hij leerde me de knepen van het vak en zette met aan het werk.”

Bandwerk

Onder namen als Piet Meeuws en H. Verbeeck schilderde hij zo honderden werken. “Het ging me steeds beter af en op de duur kon ik twee gelijkaardige werken gelijktijdig schilderen.” Bandwerk. Maar wel knap bandwerk. “Ik heb mezelf steeds opgelegd om te blijven oefenen en te verbeteren.” Daarnaast maakte Noel deels de overstap naar letterschilder voor reclameborden langs onder meer voetbalvelden en schilderde hij decors voor het pretpark Walibi. “Daar viel destijds een mooie cent mee te verdienen.”

Op tal van beurzen in onder meer Brugge, Brussel en Gent werd Verfaillie aangeprezen als ‘attractie’ die live voor het publiek schilderijen maakte. “Ik deed dat gratis. Mensen stonden vaak in drommen te kijken en ter plaatse schilderen hielp om beter te verkopen”, verklapt hij. Het was niet de enige commerciële truc van Verfaillie. “De verkochte werken ging ik ’s avonds thuis afleveren.” Geen evidente in het donker en zonder GPS in ongekende dorpen en streken. “Maar toen ik bij de mensen langs ging, presenteerde ik vrijblijvend enkele werkjes die passend waren bij hun interieur. Ik herinner me een adres waar ik een schilderij ging afleveren en er uiteindelijk vijf verkocht.”

Ik ben het meest fier op de evolutie die ik maakte tot de portetschilder die ik vandaag ben. Noel Verfaillie

Naast prachtige landschappen, zee taferelen en boerderijtjes schildert de man tegenwoordig onder zijn eigen naam meer en meer portretten. “Een evolutie waar ik fier op ben en die te danken is aan heel veel oefenen.” Het verklaart meteen de aanwezigheid van portretten van minister Maggie De Block, viroloog Marc Van Ranst, acteur Koen De Bouw, koningsdochter Delphine Boël en zangeres Lindsay, zus van Christoff. “Oefenen is de kunst en daarvoor baseer ik me vaak op foto’s uit Het Laatste NIeuws”, verklapt Noel.

Ander portretten zijn op bestelling. “Heel vaak krijg ik vragen om overledenen te schilderen en ik begrijp dat. Een schilderij is veel levender dan een foto. De dankbaarheid van die familieleden is groot en vaak verschijnen er tranen wanneer ik het doek dat het schilderij bedekt weg haal.” Daarnaast schildert Noel honden en paarden. “Wellicht omdat mensen die liever of even graag zien als hun kinderen.” Extreem duur zijn de schilderwerken niet. “Reken op 200 euro voor olieverf op doek of 100 euro voor een pasteltekening van 50 op 60.” Een bestelling is overigens geen verkoop. “Indien men het werk niet mooi vindt, verkoop ik niet.”

Workshops

Aan stoppen denkt Noel nog lang niet. “Ik word straks 70 en schilder inmiddels 50 jaar, maar het blijft een immer brandende passie.” Een passie die de man ook graag doorgeeft. “Schilderen is ook vaak trucs gebruiken. Met je duim kan je heel wat doen.” Een van de leerlingen is kleinzoon Brent (8). “In tegenstelling tot zijn broer Tristan (13) die eerder een student is, zie ik in hem mijn opvolger.” Toch is de schilderkunst geen familiegeheim. “Aan geïnteresseerden geef ik graag workshops. wat mij betreft kan iedereen na 2,5 maanden al een toonbaar portret maken en schilderen hoeft qua materiaal helemaal niet duur te zijn. Zelf schilder ik met penselen uit Action. Een duurder penseel maakt je echt geen beter schilder”, knipoogt hij.

Noel Verfaillie

Kerkhofstraat 33

9340 Smetlede

0497/39.90.23

noel_verfaillie@hotmail.com