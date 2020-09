Gentlemen’s agreement omtrent nachtelijke gemeenteraden Koen Moreau

21 september 2020

17u46 2 Lede De zware De zware tumultueuze gemeenteraad in Lede van donderdagavond doet misschien anders vermoeden, maar af en toe raken meerderheid en oppositie het wel eens.

Dat was bijvoorbeeld het geval wat betreft nachtelijke vergaderingen tot in de vroege uurtjes. Nadat de (digitale) gemeenteraad in juli tot 4 uur ‘s morgens duurde, opperde gemeenteraadslid Jan Lieven (N-VA) om dergelijke voorvallen in de toekomst te vermijden.

“Ik stel voor om, net zoals bij de buren van Aalst, rond middernacht de balans op te maken en op dat moment te beslissen of we nog verder doen of een nieuwe vergadering bijeenroepen”, aldus de man. Een voorstel waarin gemeenteraadsvoorzitter Jo Maebe (Groen) zich kon vinden. “Dergelijke overweging zal niet klokslag middernacht gebeuren, maar nachtenlang vergaderen is inderdaad geen goede zaak’, aldus de man.

Benieuwd of de afspraak nuttig blijkt tijdens de volgende gemeenteraad op maandag 28 september.