Gemeenteraad nog makkelijker herbeluisterbaar per agendapunt en/of per spreker Koen Moreau

11 januari 2020

19u02 0 Lede Inwoners die willen weten waarover de politici van Lede het zoal hebben tijdens de gemeenteraad of geïnteresseerd zijn in specifieke beslissingen kunnen voortaan nog makkelijker geluidsopnames terugvinden.

Op https://web-lede.streamovations.be werd net het audioverslag van de gemeenteraad van december gepubliceerd. Daarin kan je, dankzij individuele micro’s en een nieuw geluidssysteem, voortaan heel eenvoudig per agendapunt of per gemeenteraadslid opzoeken wat er gezegd werd.

Wie geen zin heeft om de publiek toegankelijke zittingen op de derde donderdagavond van de maand om 19.30 uur in het gemeentehuis van Lede bij te wonen, heeft dus - mits enkele dagen tot weken geduld - een degelijk alternatief.

Meer over politiek