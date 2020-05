Gemeenteraad Lede voortaan ook enkel voor gemeenteraadsleden Koen Moreau

08 mei 2020

15u07 0 Lede Na de heisa over het semi-pubieke karakter van de gemeenteraad via vertegenwoordigers van de pers in Erpe-Mere heeft de gouverneur de puntjes op ‘i’ gezet.

“Ook wij kregen bericht dat we de keuze hebben tussen een gemeenteraad die publiek is voor iedereen of volledig plaats heeft achter gesloten deuren”, vertelt burgemeester Roland Uyttendaele (CD&V) van Lede. Een moeilijke situatie. “

We zijn momenteel technisch niet in staat onze online zittingen voor iedereen toegankelijk te maken waardoor nu ook de pers geweigerd wordt”, aldus de man. “Het is wel duidelijk dat we hiervoor naar de toekomst toe een oplossing moeten zoeken. We volgen dit zeker op.”