Gemeenteraad geschorst door voorzitter met autoritaire trekjes Koen Moreau

21 september 2019

09u13 4 Lede Bizarre situatie tijdens de jongste gemeenteraad in Lede. Gemeenteraadsvoorzitter Jo Maebe (Groen) snoerde tot tweemaal toe de oppositie de mond bij vragen. Een merkwaardige werkwijze voor iets dat een overlegorgaan heet te zijn.

Feit is dat de nieuwe gemeenteraadsvoorzitter de touwtjes wel heel strak in handen houdt. Op zich is dat geen slechte zaak. Ellenlange debatten waarbij politici hun argumenten blijven herhalen, hebben weinig meerwaarde. De manier waarop dat gebeurt, moet echter wel wat bijgeschaafd worden.

Nadat Maebe een eerste keer ‘Open Lede’-fractieleider relatief beleefd onderbrak, gebeurde dat op een totaal andere manier toen Marc Boterberg (Lede Vlaams & Zinvol) een betoog afstak over het, naar zijn inziens, ontbrekende beleid. Nadat Maebe na vijftien minuten een eerste keer vroeg aan Boterberg om zijn verhaal af te ronden en deze aangaf daar niet op in te willen gaan, schorste Maebe prompt de gemeenteraad voor overleg met de fractieleiders. “Ongehoord en ongezien wat hier gebeurt”, reageerde Boterberg, die weigerde aan het overleg deel te nemen, furieus.

De man verwees naar Maebe’s eigen ervaring op de oppositiebanken, maar dat bracht geen zoden aan de dijk. Toen de zitting na de onderbreking heropend werd “omdat in het reglement van de gemeenteraad niets staat over de toegelaten duur van de tussenkomsten” stelde Boterberg dat hij “niet meer wist wat hij al verteld had en dus zou herbeginnen”. Op voorzitter Maebe na vond zowat de voltallige gemeenteraad die reactie best grappig.