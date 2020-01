Gemeenteraad 45 minuten onderbroken wegens probleem met recto-verso kopiëren Koen Moreau

17 januari 2020

13u04 2 Lede Een foutje bij het kopiëren veroorzaakte donderdagavond een lange schorsing van de gemeenteraad in Lede.

Bij het kopiëren van enkele documenten bij twee extra toegevoegde agendapunten werd van tweezijdig afgedrukte documenten per ongeluk slechts een enkele zijde gekopieerd. Omdat hierdoor niet alle documentatie om te kunnen oordelen aanwezig was, werd de zitting onderbroken. Pas na 45 minuten slaagde men er in de volledig gekopieerde documenten aan de gemeenteraadsleden voor te leggen.

Een bijzonder droef gegeven in tijden van allerhande informaticatoepassingen en op een moment dat elk gemeenteraadslid een tablet-computer ter beschikking heeft. “In de toekomst zullen we in dergelijke situaties de documenten vooraf doormailen”, klonk het nadien. Jammer dat niemand daar op het moment zelf kon voor zorgen.

