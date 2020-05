Gemeentelijk speelplein in Wanzele blijft gesloten: “Toezicht houden onmogelijk” Koen Moreau

29 mei 2020

11u47 0 Wanzele De versoepeling van de coronamaatregelen leidt voorlopig niet tot een heropening van het gemeentelijke speelplein in Wanzele.

Volgens de recentste richtlijnen mogen momenteel maximum 20 personen gelijktijdig in een speeltuin worden toegelaten. De kans groot is dat die limiet in Wanzele bijzonder snel overschreden wordt, omdat ook de kinderopvang van het speelplein gebruik maakt. Daarom is besloten om de speeltuin gewoon gesloten te houden. Andere gemeenten zorgen wel voor beperkte heropeningsperiodes van grotere speeltuinen door gemeentepersoneel of vrijwilligers in te zetten. Die piste is in Lede momenteel niet aan de orde.