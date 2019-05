Gemeentebestuur schakelt geen politie maar wel bedrijfsrevisor in om boekhouding Feestcomité te onderzoeken KOEN MOREAU

24 mei 2019

10u09 0 Lede Het gemeentebestuur van Lede onderneemt voorlopig geen gerechtelijke stappen omwille van het kastekort en mogelijk gesjoemel bij het gemeentelijk Feestcomité.

“Omdat we willen vermijden mensen onterecht te beschuldigen, maar wel op korte termijn duidelijkheid willen over de reikwijdte van het dossier, het bedrag waarover het gaat en de maatregelen die zich opdringen, zullen we in eerste instantie een bedrijfsrevisor inschakelen”, vertelt waarnemend burgemeester Robert De Mulder (CD&V).

De man reageert daarmee voor het eerst op de heisa die ontstond nadat bekend raakte dat enkel duizenden euro’s spoorloos verdwenen uit de kas van het gemeentelijk Feestcomité. Een strafrechtelijke onderzoek start het gemeentebestuur voorlopig niet op. “Eerst willen we duidelijkheid over wat er precies aan de hand is”, luidt het.

Volgens bijzonder goed geïnformeerde bronnen legden twee oppositiepartijen intussen wel al klacht neer bij de politie. Op vrijdagavond 31 mei is er om 19.30 uur ook een bijzondere door de oppositie bijeengeroepen gemeenteraad.